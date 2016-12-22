أحتفل منسوبو ابتدائية معاذ بن جبل صباح يوم الأربعاء الموافق 1438/3/22 هـ بعودة الزميل الأستاذ / خالد بن زامل الحربي بعد انتهاء اجازته المرضيّة وتماثله للشفاء إثر تعرضه لحادث مروري سائلين المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية.
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