أقامت ثانوية الملك عبدالله دورة تدريبية لمعلمي المدرسة تحت عنوان / ” لغة الجسد ” للمدرب الأستاذ /عبدالله العلياني عرض فيها :
_ فهم الإطار التاريخي للغة الحركة.
– إدراك تواجد اللغة الصامتة في القرآن والسنة والتراث الإنساني.
– التعريف بلغة الجسد معنى وممارسة.
– استنباط العوامل المؤثرة في حدوث الايماءات الايجابية والسلبية.
– اكتشاف أثر الثقافة في اللغة الصامتة.
– استخدام قواعد قراءة لغة الجسد (مثلث الايماءات – حافة الزمن – خط الاساس).
– السيطرة على التعابير الحركية الصادرة من: (الوجه / العين / الكف) وفهم وتفسير مدلولاتها.
– ممارسة لغة المسافة واستكشاف الاثر الايجابي الذي سنجنيه عند استخدامها.
– رصد ردات الفعل التي ستصدر من الجسد حال انتهاك المسافة الشخصية .
والكثير من العناصر التي تفيد المعلم في تعامله التربوي مع الطلاب.
وفي ختام البرنامج شكر قائد المدرسة الأستاذ سعد بن محمد السبيعي لملقي الدورة الأستاذ عبدالله العلياني على جهوده المشكوره من خلال الدورات التربوية.
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