أكد وزير المالية محمد الجدعان، مساء اليوم الخميس أن الحكومة السعودية لن تقوم بفرض أي ضرائب على الشركات أو المواطن أو العمالة الوافدة.
وقال الجدعان في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان ميزانية المملكة لعام 2017: “أحد وعود حكومة خادم الحرمين هو ألا تكون هنالك ضرائب على المواطن، أو الفرد المقيم، أو الشركات”.
وأوضح الجدعان فيما يخص فرض رسوم على المواطن والشركات قائلا: “إنني أستطيع أن أؤكد أنه لن تفرض أي رسوم غير موجودة في برنامج الرؤية”.
وتابع أن بوسع القطاع الخاص أن يخطط للتنمية والمشاريع المستقبلة دون أن تكون هناك أي مفاجآت حتى عام 2020 خارج برنامج التوازن المالي المعلن في رؤية 2030.
وفق “أخبار 24”.
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