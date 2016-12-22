خصصت ميزانية العام المقبل 2017، أكثر من ثلث نفقاتها لقطاعين أساسيين، هما التعليم الذي نال أكبر نصيب من النفقات بقيمة 200 مليار ريال، يليه قطاع “الصحة والتنمية الاجتماعية” الذي خصص له قيمة 120 مليار ريال.
وتشكل الأرقام المقرر إنفاقها في قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية ما نسبته 36% من إجمالي نفقات الميزانية المقدرة بنحو 890 مليار ريال.
وتستهدف ميزانية 2017 “رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي”. وتأتي الميزانية مرتفعة بنسبة 6% في الإنفاق عن العام الماضي، حيث توزعت قيمة نفقات الميزانية بـ 890 مليار ريال، على 9 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع التعليم بقيمة 200 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بقيمة 190 مليار ريال، ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بقيمة 120 مليار ريال.
وخصصت الميزانية 107 مليارات ريال لوحدة البرامج العامة، يأتي بعدها قطاع الأمن والمناطق الإدارية بنفقات تبلغ 96.6 مليار ريال، ثم قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنفقات تبلغ 52 مليار ريال.
فيما كان نصيب قطاع الخدمات البلدية من الميزانية مبلغ 47.9 مليار ريال، ومبلغ 47.2 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية، ومبلغ 26.7 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة.
وفق “أخبار 24”.
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