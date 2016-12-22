في قراءة لميزانية المملكة للعام المقبل 2017 والمقدر حجم الإنفاق فيها بـ 890 مليار بزيادة 6% عن الإنفاق المحقق في عام 2016، نجد أنه جرت اختلافات عديدة في انخفاض وارتفاع الصرف على بعض القطاعات.
وتبرز أكبر الاختلافات في أنه تم الفصل بين القطاعين العسكري والأمني في مخصصات 2017، حيث كانا معا في 2016 بمبلغ 213 مليار ريال، فيما جاء القطاع العسكري في ميزانية 2017 بـ190 مليار، وأضيف للقطاع الأمني قطاع المناطق الإدارية ليكونا بمجموع 96 مليار ريال.
فيما تمت مضاعفة مخصصات الخدمات البلدية من 21 مليار ريال في العام 2016 إلى أكثر من 47 مليار ريال، وهو الأمر نفسه الذي شهده قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، حيث تمت مضاعفة مخصصاته لتصل إلى أكثر من 52 مليار ريال في ميزانية 2017. وفق “أخبار 24”.
وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016 التي بلغت قيمتها 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3% عما كان متوقعا.
وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية 2017، ستسجل عجزا بنحو 198 مليار ريال، أي أقل من 2016 بنسبة 33%، وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 فإنها سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططا.
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