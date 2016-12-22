نفت أمانة محافظة جدة ما نُشر في إحدى الصحف المحلية حول تعرض أنظمتها الإلكترونية الخاصة برواتب الموظفين إلى خلل بسبب فايروس، ما أدى إلى تأجيل صرف الرواتب عن موعده المحدد.
وأكدت أن كل ما نشر حول هذا الموضوع غير صحيح، موضحة أن رواتب موظفي الأمانة ستصرف في موعدها المحدد، دون أي تأخير أو تأجيل.
كما أهابت الأمانة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات المنشورة واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية.
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