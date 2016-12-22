أعلنت وزارة المالية اليوم الموازنة العامة للدولة 2017، حيث تم تقدير الإيرادات بـ 692 مليار ريال، فيما بلغ حجم المصروفات 890 مليار ريال تتضمن زيادة 6% عن 2016، فيما تم تقدير العجز بـ 198 مليار ريال للعام الجديد، في حين بلغ عجز 2016 مبلغ 297 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإنفاق لعام 2016 بلغ 930 مليار ريال، وذلك بعد استبعاد ما قدره 105 مليارات ريال تمثل مصروفات مستحقة لسنوات سابقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الرقم المعلن لمصروفات الميزانية لعام 2016 والبالغ 825 مليار ريال لم يشمل هذه المستحقات، فيما بلغت إيرادات السنة 528 مليار ريال.
وترصد مجموعة الإنفوجرافيك التالية التي نشرتها وزارة المالية، تفاصيل إيرادات ومصروفات 2016.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج