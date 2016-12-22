كشف وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم (الخميس) عن اعتماد أكثر من عشرة آلاف سرير جديد في ميزانية الدولة لهذا العام، مؤكداً أنها سوف تساهم في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.
وكانت وزارة المالية قد خصصت في الميزانية العامة للمملكة للعام 2017 مبلغ 121 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية.
يشار إلى أن ميزانية 2017، من المتوقع أن تسجل عجزا بنحو 198 مليار ريال، أي أقل من 2016 بنسبة 33%، وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 فإنها سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططا. وفق “أخبار 24”.
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