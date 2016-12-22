أكد مراسل إذاعة Ufm بالعاصمة الرياض، أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسلمت اليوم الخميس تقريرا إلحاقيا من حكم مواجهة الباطن والهلال، ضمن مباريات الجولة ١٤ من دوري جميل والذي يخص حادثة طرد لاعب الهلال البرازيلي إدواردو ولاسيما في عملية شرح الأسباب التي دعت حكم المباراة محمد القرني لمنحه البطاقة الحمراء، بعدما وجّه له البطاقة الصفراء في الدقيقة ١٩ من مجريات الشوط الأول وتضمن التقرير كل الأحداث المتعلقة بمسببات الطرد، وينتظر أن تكون لجنة الحكام سلّمت نظيرتها في الانضباط هذا التقرير لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث. وفق “أخبار 24”.
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