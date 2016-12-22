وقف عدد من جمهور الشباب بعد نهاية المباراة عند مخرج حافلة الفريق ولحظة ركوب اللاعبين للحافلة، عبروا عن غضبهم الكبير تجاه الفريق ولاعبيه وما يقدمون من مستوى ونتائج، وقامت الجماهير بالتصفيق لعدد من اللاعبين أبرزهم بن يطو وجمال بالعمري وأحمد عطيف، في حين هاجمت المحترف هيبرتي وقالت له « إنك مجرد اسم « مما أثار غضب زميله المدافع سند شراحيلي الذي نزل من الحافلة ورد على الجماهير بقوله «انقلعوا من هنا».الجمهور الشبابي ظل واقفا حتى غادرت الحافلة في لقطات تؤكد عدم رضاهم على الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. وفق “النادي”.
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