استهجنت جماهير الهلال تصريحات إدارة فريقها فهد المفرج تجاه نجم فريقها نواف العابد في برنامج ” صدى الملاعب ” على قناة MBC عندما وجه نقدا لاذعا للاعب بسبب عدم التزامه خارج الملعب.
وكان المفرج قد أشاد بمستوى اللاعب داخل الملعب،لكنه استدرك بتوجيه لوما مبطنا بقوله : “لا أتحدث عن سهر فقط وإنما طريقة تغذية”، في إشارة واضحة لعدم انضباط اللاعب سلوكيا خارج الملعب ومواصلة السهر وحضوره للتدريبات وهو مجهد.
بيد أن حديث المفرج لم يرق للجماهير الهلالية،وأشاروا إلى أنهم في الوقت الذي كانوا يطالبون فيه الإدارة الهلالية وخاصة مدير الفريق بمعاقبة اللاعبين المستهترين وظهورهم بمستوى ضعيف ولياقة هزيلة بسبب غياب الحزم الإداري وقوة الشخصية، يخرج لنا فهد المفرج رافضا هذا الاتهام واصفا اللاعبين بأنهم على مستوى عال من الاحترافية وملتزمين داخل وخارج الملعب ومسفها للغضب الجماهيري.
وأضافوا : ” فاجأنا اليوم وفي منتصف الموسم ووسط منافسة شرسة، خروج المفرج بتصريح إعلامي غريب، مما سيفجر مشكلة مع العابد بعد وصفه بغير المنضبط خارج الملعب وهو الكلام الذي كانت جماهير الهلال تقوله وتطالبه بمحاسبة اللاعب ولكنه يرفض ويشيد باللاعب”. وفق “النادي”.
وتساءلت عن هذا التغير المفاجئ في قناعات إداري الفريق وهل طفح الكيل وأصبح غيرقادر على تقويم اللاعب، مما جعله يصرح بذلك إعلاميا، ليضع اللاعب في مواجهة الجمهور،مستغربين أن نوافد العابد بكل هذه الحالة التي تحدث عنها فهد المفرج كان يلعب بشكل أساسي،متسائلين كم لاعب يعيش نفس الوضع ويجد نفسه في التشكيلة الأساسية دون حسيب أو رقيب.
هذا التناقض الذي ظهر عليه فهد المفرج، أعاد مطالب الهلاليين في إبعاده عن الفريق،مشددين على أنه لايملك الشخصية القوية التي تستطيع أن تسيطر على اللاعبين النجوم وهذا ماتسبب في ظهور الهلال بمستوى فني ضعيف وخسر الكثير من البطولات بسبب استهتار اللاعبين وغياب العقاب، ملخصين انتقادهم للمفرج بالعبارة الشعبية المتداولة في أوساط المجتمع: (يازينك ساكت بس).
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