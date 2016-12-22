نظمت لجنة المجتمع بكلية الصيدلة في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ومجمعات التعاون الطبية برعاية من نادي وقت اللياقة فعالية المارثون الأول في محافظة الخرج للتوعية بمرض السكري عصر يوم السبت الموافق 19/3/1438 .
حيث شارك فيه عدد كبير من أهالي محافظة الخرج ومنسوبي جامعة الأمير سطام إبتداءا من مشارك بعمر الأربعةسنوات وحتى عمر ال 60 سنة لحمل رسالة ساميه للمجتمع هدفها صحة أفضل ،كما تخلل الماراثون مجموعة من الأنشطة ، من جانبها اوضحت مجمعات التعاون الطبية بأن شراكتها مع جامعة الأمير سطام هذه القامة العلمية الكبيرة تهدف الى إقامة الفعاليات الصحيه بشكل مستدام على مدار العام بقالب تفاعلي مع أهالي المحافظة وتشكر كل من يقوم بالسير على هذا المنهج فالصحة بدايتها الوعي .
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