نفذ مدني الخرج صباح اليوم الخميس بالتعاون مع الاداره العامه لمكافحة المخدرات بمحافظه الخرج برامج توعويه عن اضرار المخدرات على الفرد والمجتمع وتشمل جميع المراكز والوحدات واختتم مسابقة انت مستهدف والتي تم تنفيذها على عموم المراكز وكذلك تكريم المتميزين في حلقات تحفيظ القران الكريم وذلك باشراف من مدير اداره الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد / خالد بن عبدالله السعيس.
وبحضور كلاً من :
سعادة العميد / حمد بن علي الجعيدي مدير المجلس التأديبي بالمديريه العامه .
وسعادة العقيد / محمد بن عبدالله العامر مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالمديريه العامه .
والمقدم بجاد بن شفلوت القحطاني مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي للدفاع المدني بمنطقة الرياض .
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