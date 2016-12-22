تبدأ مديرية الزراعة بمحافظة الخرج يوم الثلاثاء القادم صرف إعانات التمور لعام 1437 هـ لصغار المزارعين من مستخدمي طرق الري الحديثة المرشدة للمياه.
ودعت المديرية المستفيدين إلى مراجعة مقر المديرية في مدينة السيح وفروعها في كل من الـدلم والحريق والهياثم ونعجان لاستلام استحقاقاتهم من الإعانة مصطحبين معهم الهوية الوطنية ونموذج مصدق من البنك لحساب المستفيد.
وأوضح مدير عام الزراعة في الخرج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السعيس التميمي أن هذه الإعانات تأتي في إطار الاهتمام بزراعة النخيل والعناية بها وتحسين نوعية الإنتاج من خلال الخدمات المختلفة التي تقدم للمزارعين والتسهيلات والنصائح والإرشادات كأساليب الرش بالمبيدات وغيرها.
ودعى الدكتور التميمي منتجي التمور إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة لما تحققه من فوائد عديدة تقلل فاقد المياه وتمكن المزارعين الموردين للتمور من الاستفادة من الأسعار التشجيعية التي أقرتها الدولة.
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