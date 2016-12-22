نظمت إدارة التعليم بمحافظة الخرج هذا الأسبوع مجموعة من البرامج والفعاليات في أندية الأحياء بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام حيث أطلقت وزارة التعليم شعار هذا العام بعنوان (عربي أنا).
وشهدت مسابقات الخط العربي والإلقاء الشعري والخطابة التي أقيمت في نادي الحي بثانوية أبن النفيس في حي الورود بمدينة السيح ، تنافساً وحضوراً مميزاً وتفاعلاً مع مختلف الفعاليات ، الهادفة إلى أحياء وترسيخ حب اللغة العربية ودعمها وتفعيلها وبيان قيمتها كونها لغة الحضارة والرقي.
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