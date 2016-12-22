ذكر عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد القنيبط أن لقاءً منفرداً وصريحاً جمعه بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول رؤية 2030، دام لأكثر من ثلاث ساعات.
وأوضح القنيبط أن الأمير محمد بن سلمان شرح له بالأرقام والأشكال البيانية عدة برامج ومبادرات للرؤية، مضيفا أن الأمير ملم بجميع جوانب الرؤية سواء الأهداف أو التحديات.
وأبان أنه سأل الأمير محمد عن احتكار وسائل إعلام غير سعودية لأخباره ولقاءاته عن رؤية 2030، فأوضح له أن سبب ذلك ارتباط أهداف كثيرة للرؤية بشراكات اقتصادية دولية. وفق “أخبار 24”.
وأشار أنه اقترح على ولي ولي العهد وجود وسيلة إعلام سعودية مع الأجنبية، فكان رده: “فكرة جيدة، وانقل على لساني بأني سآخذ بها مستقبلاً”.
ولفت القنيبط أن الأمير محمد بن سلمان كان مستمعا رائعاً ولا يقاطع، وكان يكتب الكثير من النقاط التي دار النقاش حولها، حتى إنه ملأ أربع وريقات.
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