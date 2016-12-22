قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء بإلغاء حكم براءة النائب السابق عن مجلس الأمة عبد الحميد دشتي، في قضية إساءته للمملكة.
وأمرت المحكمة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام كويتية، بحبس دشتي مدة 10 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات في الكويت قضت في 28 سبتمبر الماضي ببراءة دشتي في قضية الإساءة للسعودية.
يذكر أن دشتي صدرت بحقه أحكام سابقة بالحبس 11 سنة و6 أشهر بتهمة الإساءة للمملكة، وثلاث سنوات بتهمة الإساءة للبحرين، بالإضافة لحكم آخر بالسجن 11 عاماً في قضية أمن دولة، كما صدر بحقه حكم في 10 أكتوبر الماضي بالسجن 6 سنوات في قضية الإساءة للسعودية والبحرين. وفق “أخبار 24”.
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