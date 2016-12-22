قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الحاجة لاستقطاب كوادر طبية من الخارج أصبحت قليلة في ظل وجود أطباء سعوديين متميزين وذوي كفاءة عالية.
وقال الربيعة وفقا لـ”عكاظ”، لدينا أخصائيون سعوديون مميزون لذلك الحاجة قليلة لاستقطاب أخصائيين من الخارج، مضيفاً أن الأطباء السعوديين ذوو كفاءة عالية، والطلب عليهم كبير، نظرا لخبراتهم المميزة.
وأكد أن أعداد الباحثين عن العلاج في الخارج انخفض، معللاً ذلك بوجود مستشفيات في المملكة تضاهي المستشفيات العالمية.
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