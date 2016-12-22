نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء في التهم الموجهة ضد شقيقين، اتهما بتأييد “داعش”، والترويج لجواز قتل رجال الأمن وصناعة متفجرات لقتلهم، إضافة إلى ترويج الحبوب المخدرة.
ووجهت المحكمة للمتهم الأول تهمة اعتناق المنهج التكفيري، وتكفير رجال الدولة والأمن، والتستر على شقيق له شارك في مواجهات أمنية تسببت في استشهاد رجل أمن، بجانب حيازته حبوب مخدرة بغرض ترويجها، ومحاولته التدرب على صنع متفجرات عبر مواقع إلكترونية مشبوهة، بغرض استهداف رجال الأمن.
أما المتهم الثاني فوجهت له تهم تمثلت في اعتناق الفكر الضال، وتأييد الأعمال الإرهابية، والتحريض على قتل رجال الأمن، فيما طالب المدعي العام بإيقاع الحد الأعلى من العقوبات بحق المتهمَين. وفق “أخبار 24”.
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