انتقل إلى رحمة الله الشيخ عبدالله بن راشد الكنهل والد كل من “راشد و د.توفيق ومحمد و حمد و ناصر وموسى وعبدالرحمن” وسيصلى عليه غداً بعد صلاة الجمعة بجامع الراجحي بمنطقة الرياض والعزاء بمنزل الفقيد في الحي الجامعي بالقرب من نادي الشعلة بالخرج .
الخرج اليوم تقدم أحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الفقيد كافة وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج