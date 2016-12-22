قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن هدف الوزارة من الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية، هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها، والمواطن يختار ما هو أنسب له.
وأضاف الحقيل خلال مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي عقد في الرياض، أن الوزارة الآن في مرحلة التخطيط والعمل المكتبي وهذا كله لا يراه المواطن، مؤكدا أنه لن يكون هناك عمل حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية التي تناسبه، وإذا نجح المطور في تسويق منتجه، نعتبر أن الشراكة قد بدأت. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الشراكة الحقيقية تتمثل في تقديم منتج سكني متميز ومنافس للمواطن، بأقل دعم ولا يعتمد على ضمانة الحكومة.
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