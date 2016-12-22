قُتل فجر اليوم الخميس عشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادي وإصيب آخر، وذلك خلال تصدي القوات السعودية وقوات التحالف لمحاولة تسلل للمليشيات وقوات المخلوع صالح قبالة مركز سقام بمنطقة نجران.
وذكرت مصادر، وفقاً لـ”العربية”، أن أجهزة الرصد والمعلوماتية رصدت عناصر من المليشيات الحوثية والقوات التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وهي تحاول تخطي الحرم الحدودي باتجاه السعودية، فبدأت طائرات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساعدة مقاتلات التحالف.
وأضافت أن القصف الذي استمر لـ3 ساعات أسفر عن مقتل العشرات من المليشيا المهاجمة بينهم قيادي في الجماعة وإصابة قيادي آخر، كما أسفر عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ والقذائف وموقعاً لتخزين الأسلحة والذخائر.
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