من المنتظر أن تفرض لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات وغرامة 20 ألف ریال ضد لاعب فريق الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو بعد أن دون الحكم محمد القرني الألفاظ التي أطلقها اللاعب في تقريره الخاص الذي سيتم رفعه إلى دائرة التحكيم.
وكان اللاعب تلفظ بكلمة مسيئة وغير أخلاقية على حكم مباراة الهلال والباطن محمد القرني بكلمة من خلال اللقطة التي وضحت خلال الإعادة التلفزيونية، مما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء مباشرة.
وكان الحكم أخرج البطاقة الصفراء للاعب نفسه بعد مخاشنته لاعب فريق الباطن في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الباطن ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، وتقول المادة (481 (إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب الفقرة (194 .(يتم بموجب تقرير مسؤول المباراة إيقاف أو استبعاد أي شخص في بعض الحالات منها ما ورد في المادة (4811 (من لائحة الانضباط التي تشير إلى أنه (يتم الإيقاف لأربع مباريات لكل من يستخدم الألفاظ أو الإشارات العدوانية أو البذيئة أو المهينة تجاه أي مسؤول بالمباراة مع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ریال والمادة (207 (تنص على الإيقاف الصادر بحق اللاعبين أو المسؤولين نتيجة المخالفات ويسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات. وفق “الشرق الأوسط”.
وكان الحكم محمد القرني قد أخرج خمس بطاقات صفراء وبطاقة حمراء في تلك المباراة.
يذكر أن اللاعب إدواردو منح الكارت الأصفر الثالث في هذه المباراة وعلى أثر ذلك يوقف مباراة ومن ثم إشهار البطاقة الحمراء الذي يوقف أيضا فيها مباراة، وبالتالي يصبح عدد مجموع المباريات التي سيوقف فيها 6 مباريات.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج