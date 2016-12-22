أعدَّ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي أوراقه البديلة، لمواجهة الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، بعد إيقاف لاعب الوسط حسين المقهوي مباراتين، والجناح سلمان المؤشر مباراة، بالإضافة إلى إصابة المدافع معتز هوساوي والمهاجم مهند عسيري، حيث استعان جروس بعلي عواجي واليوناني فيتفا ووليد باخشوين، بالإضافة إلى الأسماء الأساسية، وذلك خلال تدريبات أمس التي ركز خلالها المدرب السويسري على نقاط الضعف في المنافس الاتفاقي والتكتيك الفني المطلوب تطبيقه خلال المواجهة.
ويسعى الجهاز الفني لمواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على المراكز الأولى في الدوري، فيما يسعى الأهلاويون إلى كسب المباريات التي تسبق فترة التوقف قبل البحث عن بديل للمحترف البرازيلي لويز كارلوس لدعم خطوط الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، إلى جانب البطولة الآسيوية. وفق “المدينة”.
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