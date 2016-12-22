أقام النشاط الطلابي بمدرسة خالد بن الوليد احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية في يوم الثلاثاء٢١ /٣ /١٤٣٨هـ،وذلك تحت إشراف مباشر ومتابعة من قائد المدرسة الأستاذ خالد بن فرحان الدهمشي ،وقد شارك في إعداد هو إقامته نخبة من الطلاب على رأسهم الطالب سلطان بن هزاع العاطفي والطالب عبدالملك بن عبيد القحطاني ،كما أشرف على إقامته نخبة من المعلمين وعلى رأسهم الأستاذ بندر بن راشد الرحمة ، ووكيل المدرسة المكلف الأستاذ سعد بن حزام العاصمي والأستاذ تركي بن حزام العاصمي شكر الله ، تضمن الحفل تلاوة من كتاب الله الكريم ثم كلمة عن (لغتنا العربية …لغة القرآن الكريم ) تلاها مسابقة (حروف )وذلك بين فريقي (أ ) وفريق (ب ) واللذين ضما نخبة من الطلاب المتميزين من الصفوف العليا .
تخلل الحفل فقرات وألعاب متعددة كمسابقة (حروف وكلمات ) وأنشودة وقصيدة وأسئلة للجمهور ،واختتم الحفل بتوزيع الجوائز للمشاركين والفائزين ، وقد حظي هذا البرنامج باستحسان الحضور ولله الحمد .
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