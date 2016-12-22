اقام نادي الحي بثانوية ابن النفيس بمحافظة الخرج مجموعة من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام حيث سمت وزارة التعليم شعار هذا العام(عربي أنا)
وأنطلقت فعاليات اليوم العالمي بتاريخ 19 / 3 /1438هـ بأول مسابقاته في الخط العربي داخل النادي وفاز في هذه المسابقة الطالب أحمد محمد الشمراني احد مرتادي النادي كما اقيمت بطولة دوري كرة التنس تحت مسى عربي أنا فاز فيها اللاعب محمد الطشة على اللاعب مطيران العنزي
واختتم النادي فعالياته بهذه المناسبة بمسابقتين في الإلقاء الشعري والخطابة اقامها المشرف الثقافي بالنادي الأستاذ علي العنزي حيث كونت لجنة تقييم المتسابقين من 3 اعضاء من المختصين في مجال اللغة العربية والشعر وهم
1/ أ.علي العنزي
2/أ.سعود الضحوك
3/أ. طلال الشمراني
قيمت لجنة التحكيم المتسابقين ال14 اللذين قدموا اجمل مالديهم من امكانيات حيث علقت على مشاركتهم اللجنة ان بعض هذه المشاركات تستحق ان تكون على مستوى المملكة في القادم من الأيام حيث بينت لهم العديد من المواهب الجبارة في مجال الإلقاء الشعري والخطابة .
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج