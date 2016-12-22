شاركت شركة المراعي في معرض ألوان السعودية الخامس الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات الأسبوع الماضي.
وكانت مشاركة “المراعي” عبر عدد من الصور الفوتوغرافية التي دخلت هذا العام القائمة القصيرة في مسابقتها السنوية “لحظات” التي ترعاها بمشاركة قناة “ناشيونال جيوغرافيك”، وفاز بمركزها الأول المصور المغربي محمد بن مختار، والمركز الثاني المصور العماني محمد البداعي، أما المركز الثالث فناله المصور المصري محمد نجيب نصر.
وحملت الصورة الفائزة أجواء من الحياة الأسرية في جنوب المغرب، فيما حملت الصورة صاحبة المركز الثاني جانبا من الموروث الغذائي الشعبي العماني في محافظة “ظفار”، بينما نقلت الصورة الفائزة بالمركز الثالث طبيعة حصاد الذرة في الدلتا المصرية.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة المراعي عبد الله العتيبي إن مسابقة هذا العام حملت عنوان “الأطعمة في البلدان العربية”، وشارك بها 22 ألف متسابق من مختلف الدول العربية، لافتا إلى أن المراعي تقيم هذه المسابقة السنوية دعما منها للمواهب على امتداد خارطة الوطن العربي إظهاراً لتفوق الشباب العربي وإبرازاً لأمكاناته.
وبين العتيبي أن “المراعي” و “ناشيونال جيوغرافيك ” يطلقان هذه المسابقة سنويا ويعلنان عن بدئها عبر الموقع الإلكتروني للمراعي وقناة “ناشيونال جيوغرافيك” والصحف المحلية موضحا أن الشركة ترعى المسابقة للعام الرابع على التوالي.
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