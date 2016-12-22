رعت سعادة مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات” الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني الفعاليات النسائية لمهرجان الضاد الذي تقيمه وتنفذه اللجنة الثقافية بالخرج بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠ – ٣ – ١٤٣٨ هـ “بعد صلاة المغرب مباشرةً بحضور جمع كبير من المثقفات والمهتمات بالثقافة والأدب بدأ البرنامج بآياتٍ من الذكر الحكيم ثم بدأت الأمسية الأدبية والشعرية بمحاضرة بعنوان) : الاستثمار في اللغة العربية ) للدكتورة فاطمة العنزي وأدارتها الدكتورة مريم بنت خلف العتيبي بعدها كان موعد الحضور مع الشعر وقصيدة للشاعرة الأستاذة منى بنت محمد السعيدي تلتها قصيدة أخرى للشاعرة سحر الدوسري ثم توجهت راعية الحفل وجميع الحضور للمعرض المصاحب الذي أقامته اللجنة الثقافية وشارك فيه عدد من مدارس المحافظة وبعض المثقفين والمثقفات بالخرج وأبدى الجميع إعجابهم الكبير بما تضمنه واحتواه المعرض.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج