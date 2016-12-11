كشف الأمير خالد بن طلال أن الفريق الطبي المعالج لنجله الوليد، قرر إخضاعه لعملية جراحية معقدة قد تستغرق ثماني ساعات مطلع شهر فبراير المقبل.
وأوضح الأمير خالد عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم “الأحد”، أن قرار العملية جاء نظراً لتكرار النزيف من وقت لآخر برأس الأمير الوليد، وعدم توقفه على مدار عام كامل رغم استخدام جميع الوسائل الممكنة لتوقيفه.
يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في 20 فبراير 2015، وذلك قبل أن يعلن والده اليوم قرار الأطباء بإخضاعه لعملية جراحية بالرأس فبراير المقبل. وفق “أخبار 24”.
التعليقات 1
طبيب الاحساس
11/12/2016 في 4:14 م[3] رابط التعليق
الله يشفية يارب ويتجاوز عنه كل شر ويقر عين والدية فيه
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