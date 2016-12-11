أقام الأستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الدغفق حفلا بمناسبة تقاعد زميله المرشد الطلابي الأستاذ محمد بداح السبيعي ، وذلك في مزرعته الخاصة . لما بينهم من صداقه و أخوه يعرفها الجميع .
الأستاذ محمد السبيعي من خيرة المرشدين الطلابيين في المحافظة ، نظراً لتخصصه في الإرشاد والتوجيه . وحاصل على العديد من الشهادات والدورات التدريبية في مجال عمله ، وجاء تقاعده لتفرغه في عمل لا يقل اهمية عن التعليم ، ويعتبر خدمة للخرج وأهلها .
بدأ الحفل الساعة ٨:١٠ مساء الاربعاء الماضي بحضور الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن الدغفق و أبنائه ، وأخوه الاستاذ محمد و ابنائهم و عدد كبير من الزملاء من محبي الضيف والمضيف .
عطر الحفل بأيآت من الذكر الحكيم ثم كلمة الأستاذ عبدالله الدغفق ، أثنى بها على المكرم ، وشكر الحضور وتمنى له التوفيق في مرحلته القادمة.
بعد ذلك قدم عرض تقديمي لمسيرة الاستاذ محمد ثم كلمة مدير المدرسة الأستاذ بندر العتيبي ، ثم كلمه الأستاذ محمد بداح السبيعي ، ثم فقرة شعريه القاها الشاعر بداح بن واسم السبيعي .
ختم الحفل بتوزيع الهدايا والدروع التذكارية من محبي الأستاذ محمد و متمنين له التوفيق و السعادة . ثم بعد ذلك أقيمت العرضه السعودية .
التعليقات 4
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عبدالمجيد الدغفق
11/12/2016 في 10:44 ص[3] رابط التعليق
وفق الله الاستاذ محمد السبيعي في حياته القادمة ، وجزا الله خير الاستاذ الوفي عبدالله عبدالمحسن الدغفق على مااقام به من حفل وتكريم وجهود وليست غريبه عنه وعن اجداده
، هنا يتبين معنى الاخوّة والصداقة والاستاذ محمد يستاهل اكثرر ..
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أم محمد
11/12/2016 في 11:01 ص[3] رابط التعليق
ما شاء الله تبارك الله حفل راااائع بارك الله فيكم وزادكم من فضله
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نوره
11/12/2016 في 2:56 م[3] رابط التعليق
والله انه اجمل حفل
وأجمل عشاء
وأجمل استقبال
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عبدالرحمن أحمد
11/12/2016 في 6:40 م[3] رابط التعليق
للنجاح أناس يقدّرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، لذا نقدّر جهود
الأستاذ: عبدالله عبدالمحسن الدغفق
بنا قام به من حفل وتكريم
الأستاذ القدير والخلوق: محمد بن بداح السبيعي فأنتَ أهل للشكر والتقدير فوجب علينا تقديرك فلك منا كلّ الثناء والتقدير….
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