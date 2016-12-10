تألق ابن الخرج البار الكابتن ناصر بن سعد المطرد في هذا اليوم البهيج يوم السبت الموافق 10/12 / 2016 م ضمن مشاركته في أحد أهم الرياضات العالمية المقامة في دولة البحرين الشقيقة وهي رياضة( الترياثلون ) وهي عبارة عن سباق ثلاثي، وهو أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري.
الجدير بالذكر أن الكابتن ناصر المطرد من المتميزين في هذه الرياضة على مستوى الخليج العربي بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
تمنياتنا للكابتن ناصر المطرد بمزيد من التألق والتميز في مسيرته الرياضية ، ورفع علم المملكة في المحافل الدولية.
التعليقات 1
مجهول الهويه
10/12/2016 في 8:23 م[3] رابط التعليق
نتمنى له التوفيق في مسيرته وفاله التوفيق ان شالله
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