كشف العالم الجيولوجي، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، في الرياض، في حديث عبر “اليمامة” أنَّ الانهيار الأرضي الذي شهده أحد شوارع مدينة السيح، في حي الخزامى، بالقرب من المتوسطة الثامنة عشر للبنات، التي تم تداولها على نطاق واسع، أنَّ الحفرة قد تكون ناجمة عن طبيعة الأرض القلقة جيولوجيًا، الذي تعرفه حاضرة محافظة الخرج.
وأوضح د. ابن لعبون، أنَّ “المنطقة قابلة للانهيارات في أيّة لحظة، إذ إن أرضها عبارة عن خليط من صخور طينية وجيرية ورملية، تتأثر بحركة المياه بسبب الدحول والكهوف الجوفية، مثل عيون الخرج، ما يجعلها غير قادرة على تحمّل التغيرات، كالصرف الصحي، والمياه الجوفية المتراكمة، فضلاً عن التساقطات المطرية، التي تساهم في إحداث تغيّر بتركيبة التربة”.
وأبرز أهمية إجراء مسح جيو ـ فيزيائي (زلزالي)، باستخدام الأجهزة المتخصصة، بغية الكشف عن الأنفاق المائية والكهوف الأرضية، التي تشكّلت في المنطقة، نتيجة للعوامل الطبيعية التي تعرفها محافظة الخرج، مشدّدًا على ضرورة إخلاء المساكن المأهولة المجاورة للحفرة، لأنها قد تتعرّض في أيّة لحظة، لانهيار أرضي مماثل، قد لا تحمد عقباه على قاطنيها.
ونفى العالم الجيولوجي، ما أشيع في شأن الحفرة وأنها ناتجة عن مياه الصرف الصحي، مبيّنًا أنَّ الطبيعة الأرضية في المنطقة، هي السبب، لاسيّما لما تكتنزه من مياه جوفية، تشق طريقها تحت الأرض، وتغيّر في بنيتها، بما يجعل أي موقع قريب من تلك المجاري المائية تحت الأرض مهدد بالانهيار بأيّة لحظة.
وحذّر الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، البلديات من استمرار إغفال الفحوص الجيولوجية قبل منح رخص البناء، لاسيما لما تعرفه المنطقة المحيطة بعيون السيح من تباين في أنواع تربتها، وغياب متابعة تشكل الكهوف الأرضية، مطالبًا بسرعة إخلاء المنطقة المحيطة، بغية تلافي الخسائر بالأرواح، فضلاً عن إدارة رخص البناء بطريقة علمية، تحمي المواطنين والمقيمين من ما تشكله الانهيارات المرتقبة.
التعليقات 1
Amer
29/11/2016 في 1:50 م[3] رابط التعليق
الله يستر يارب ويحمينا ويحمي اهلنا في محافظه الخرج
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