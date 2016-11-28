إلتقى رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ومساعد رئيس البلدية المهندس / متعب آل قعيد والفنيين والمختصين بالبلدية مع مدير إدارة المياة بالخرج المكلف أحمد الحربي ومدير برنامج المياه عبدالعزيز النهدي والكادر الفني بإدارة المياه في موقع الهبوط الحاصل في حي الخزامى بطريق عمرو بن العاص للإطلاع على الوضع القائم في الهبوط وتحديد مدى الضرر ، والذي بين فيه رئيس البلدية وضع كافة الأمكانيات البلدية من كادر فني متخصص ومن معدات وآليات تحت تصرف إدارة المياه بأعمالهم في الموقع مشدداً على الحرص التام على سلامة المواطنين والمقيمين وأنه سوف يتم إعداد تقرير فني من البلدية مدعماً بالدراسات اللازمة والمرئيات ، والرفع بكامل الموضوع لسعادة وكيل أمين منطقة الرياض .
التعليقات 1
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29/11/2016 في 9:17 ص[3] رابط التعليق
السلام عليكم رئيس بلدية الخرج شكرا على حرصك على عملكم وخروجكم الى الميدان ونتمنى زيارة جميع الاماكن التي تتجمع فيها مياة الامطار في الطرق وايجاد حلول عاجله لتصريف المياه والفحص الرباني لسوء الاحوال البلديه
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