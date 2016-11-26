انا لله وانا اليه راجعون ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) ..
( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)
ببالغ الحزن والاسى وبقلوب مؤمنه راضية بقضاء الله وقدره ، ينعى رجل الاعمال الشيخ / عوض بن علي ال قفله بمنطقة نجران ومحافظة الخرج والحدود الجنوبيه . نبأ استشهاد ابنهم الجندي أول / علي بن حسين آل قفله . صباح يوم الجمعه الموافق 25/2/1438 اثناء قيامه بواجبه وأدآء مهامه على الحدود السعوديه اليمنيه . دفاعا عن دينه ومليكه ووطنه . تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته . وبلغه أعلى منازل الشهداء مع الانبياء الأطهار والصالحين الأبرار . فلله ماأعطى وله ماأخذ . انا لله وإنا إليه راجعون .
الجدير بالذكر ان الشهيد / علي بن حسين ال قفله رحمه الله . متزوج من ابنة رجل الأعمال الشيخ / عوض بن علي آل قفله .
للتعزيه ج/ 0556365630 مبارك عوض ال قفله
التعليقات 3
slman.awd
26/11/2016 في 11:50 م[3] رابط التعليق
تقبلة الله من الشهدا انشالله وغفرله ماتقدم من ذنبة
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slman.awd
26/11/2016 في 11:52 م[3] رابط التعليق
انا لله وانا اليه راجعون
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الخرج
27/11/2016 في 1:31 ص[3] رابط التعليق
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه . والله اللي يعيضكم يا ال قفله
والى رجل الأعمال والشيخ عوض ال قفله رحم الله ميتكم واسكنه فسيح جناته .
أعيان الخرج
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