قالت وكالة الأحوال المدنية إنها ستبدأ في مشروع إصدار الهوية الوطنية للنساء من مقارّ عملهن، سواء في الجامعات أو المدارس، وذلك خلال 45 يوماً.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب أنه تم تركيب عدد من الكاميرات ويجري ربطها بأنظمة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجّه بحصول كافة المواطنات على الهوية الوطنية قبل 1442هـ.
وأضاف العبدالوهاب أن عدد مكاتب الأحوال المدنية التي تخدم الرجال بلغ 107 مكاتب فيما بلغت المكاتب النسائية 50 مكتباً فقط، مشيراً وفقا لـ”عكاظ” إلى أن الوكالة تنسق مع وزارة المالية لفتح المزيد من المكاتب النسائية، وزيادة فترات العمل لتقليل فترة انتظار المراجعات.
التعليقات 1
ابو سعود
22/11/2016 في 11:01 ص[3] رابط التعليق
طيب مكتب أحوال الخرج..النسائي ليش ما يفتح.. المفروض من شهر 5 العام الماضي..
تعطيل لمصالح الناس بالذهاب عدة مرات للرياض من أجل بطاقة
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