لم يستطع عدد من المتواجدين بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في محافظة الخرج من منع شاب من طعن شاب لممرضة أساءت لوالده المنوم ـ حسب ما نقله شاهد عيان ـ وذلك عقب مشادة كلامية بينهما .
وفي التفاصيل ، أن شابا مرافقا لوالده بمستشفى الملك خالد بالخرج في قسم تنويم الرجال تطور النقاش بينه وبين ممرضة من الجنسية الفلبينية إلى الاعتداء باليد ، والاستعانة بسلاح أبيض وضربها في وجهها وعينها اليمنى تحديدا ، رغم محاولة المتواجدين من المرافقين والقائمين بأعمالهم من منعه ، الأمر الذي دعا إدارة المستشفى التواصل مع الجهات الأمنية التي حضرت في الحين وألقت القبض على المواطن للتحقيق معه ومعرفه أسباب اعتداء ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب تجاهه. ولا زالت التحقيقات مستمرة .
التعليقات 2
T
17/11/2016 في 3:34 م[3] رابط التعليق
أحسسسن يستاهلون الفلبينيات اللي ينافخون على السعودين ومايتكلمون بأدب ..
على فكره الفلبينياات اللي في المستشفيات مافيهم أدب ولا ذوق ينافخون على المرضى واسلوبهم يبي له تأديب ..
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عبدالعزيز
20/12/2016 في 11:01 م[3] رابط التعليق
مهما كان تصرف غيرسليم المفروض ما يمد يده عليها
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