انطلاقا من حرص الغرفة التجارية والصناعية بالخرج على دعم شباب المحافظة وبالتعاون مع مصنع تانيا للمياه تعلن غرفة الخرج عن استقبال الشباب الراغبين في التوظيف من خلال توفير عدد (250) وظيفة شاغرة في مصنع تانيا للمياه وسيتم منح المقبولين بالوظائف مزايا كالتأمين الطبي التأمينات الاجتماعية والرواتب المحفزة .
علماً بأنه تم تحديد يومي الأثنين والثلاثاء القادمين 23-22/04/1437هـ – 01-02/02/2016م موعداً لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً).
وأوضح الامين العام بالغرفة التجارية المهندس منصور حمود العماج بأن مثل هذه الحملات التوظيفية فيها دعم لشباب المحافظة و نعمل جاهدين لتوطين الوظائف في القطاع الخاص لشباب المحافظة من خلال تلبية حاجة الشركات والمؤسسات والمصانع من الأيدي العاملة السعودية ولتحد من البطالة إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة ولتعزيز من إنتاجية القطاع الخاص بتوفير متطلباته من أبناء المحافظة .
وأكد مدير التوظيف ب”غرفة الخرج” الأستاذ ماجد بن عبدالله الحمدي سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات والإسهام في توفير فرص العمل والحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص , إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة , من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.
التعليقات 1
عبدالعزيز
12/09/2017 في 7:15 م[3] رابط التعليق
الحمدالله .
(0)
(0)