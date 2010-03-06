تبرع الشاب عبد العزيز منسي الرفدي العنزي والذي يبلغ من العمر 24 سنة بكليته لابن اخيه بندرفرحان البالغ من العمر 20 سنة والذي يعاني من مرض الفشل الكلوي بعد معاناه دامت مايقارب سنتين. ولاشك انه موقف انساني نبيل بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى ولايستغرب على اهل هذه البلاد وديننا الحنيف الذي يحث على هذه الاعمال الخيرة.
وقد كان لصحيفة الخرج اليوم مشاركة في نقل الحدث من موقعه في حي الخالدية وقد اجرت لقاء مع المتبرع عبد العزيز الذي شكر الله عزوجل على ان وفقه لهذا العمل الخير وهو الان ولله الحمد والمنة يتمتع بصحة وعافية بل وحث كل انسان يجد شخص بحاجة للتبرع وهو لائق طبيا ان يبادر ولايتاخر فيعمل السبب من اجل انقاذ حياة انسان قد ينفع الله به الدين ثم هذا الوطن الغالي الذي ساعد في هذا العمل بتوفر مستشفيات على اعلى المستويات حيث اجريت عملية نقل الكلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وشكر الفريق الطبي الذي قام باجراء العملية بكل اتقان وذكر انه خلال السنتين الماضيه التي رافق فيها ابن خيه بين المراجعات الطويله وكثرة الذهاب للمستشفيات جعلته يتخذ هذا القرار ليخلص ابن اخيه من الآلام التي لازمتها طويله موضحاً انه اتخذ هذا القرار بينه وبين نفسه ليتجه بعدها الى مستشفى الملك فيصل التخصصي ليجري الفحوصات اللازمه لتطابق الحاله مع ابن اخيه ليجري العمليه ويخرج سالماَ معافاَ .
من جهته عبر المتبرع له ( بندر) بشكر الله عزوجل على مايسر وشكر عمه عبد العزيز الذي تبرع له سائلا المولى عزوجل ان يجزيه خير الجزاء وقال ان مهما عبرت بالحديث فلا استطيع ان افي هذا الرجل حقه وقد غامر بحياته من اجلي واقتطع جزءاَ من جسده لينقذ حياتي .
وقد عبر اهل الحي عن سرورهم بهذا العمل الانساني الجميل من الاخ عبد العزيز ولاشك انه عمل انساني فالبعض عبر بتقديم درع بهذه المناسبة ليكون شاهد على هذا العمل الانساني .
والبعض عبر باقامة مودبة عشاء جمع فيها بعض اهل الحي ليشكرو نعمة الله عزوجل ويذكرون ابناءهم بنعم الله عزوجل ومنها نعمة الاعضاء وكيف نحافظ عليها.
من جهته عبر امام مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود المطيري بقوله اولا نشكر الله عزوجل على ان يسر هذا الامر وهو توفيق للاخ عبد العزيز ان يفوز بهذا العمل الخير ولاشك ان اجره عظيم اذا حسنت النية ونسال الله ان يعوضه خيرا.
وقد عبر خطيب جامع الخالدية الشيخ سويعد ثامر العنزي بقوله اولا نشكر الله عزوجل اولا واخرا ثم ان رزق الله الاخ عبد العزيز طريقا يكسب فيه الاجر من الله عزوجل اذا حسنت النية وصلح العمل ورزق الاحتساب ولاشك اننا نشكر للاخ عبد العزيز هذا العمل الجليل كما رغب الشيخ سويعد ان يكرم عبد العزيز حتى يصبح قدوة وحث كل من يستطيع التبرع ان يبادر ولايتاخر في هذا العمل الجليل.
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المتبرع الشاب عبدالعزيز بجانب الدرع المقدم له من اهالي الحي[/ALIGN]
التعليقات 63
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06/03/2010 في 10:14 ص[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير ويجعل مافعلته في ميزان حسناتك..
(0)
(0)
06/03/2010 في 10:24 ص[3] رابط التعليق
درع ب100ريال
الناس تبيع الكلية 200الف والربع معطينه درع على الاقل مكافاة مالية ولا هدية ثمينة
على العموم الاجر على الله
(0)
(0)
06/03/2010 في 10:24 ص[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير ويجعل مافعلته في ميزان حسناتك..
الله يقومك بالسلامه يا ابو فرحااان
اخوك>>>متعب الشملاني;)
(0)
(0)
06/03/2010 في 10:36 ص[3] رابط التعليق
😎 😎 😎 😎 😎 |0الله يجزك خير ويشفى اخيه فرحان:cool: 😎 😎 😎 😎
(0)
(0)
06/03/2010 في 12:08 م[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير ياعبدالعزيز ويوفقك ويجعلها في ميزان حسناتك اما بالنسبة لك يالوافي العمل عمل انساني مو مادي ويرجو الاجر من الله مو من البشر ..
(0)
(0)
06/03/2010 في 10:54 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خير على هذا الموقف
وحمداً لله على السلامة ونجاح العملية
(0)
(0)
06/03/2010 في 10:56 ص[3] رابط التعليق
النسبه للاخ الوافي
الناس الي تقولها تبيع كليتها 200الف ممكن تكون محتاجه فلوس
اما بالنسبه للاخ عزوز ماتبرع الى لانها خالصه لوجه الله
فبذالك فائنه يحتاج الى شي رمزي ورفع من المعنويات
وهذا ماحصل من اهل الحي الذي يتقدمهم ابو مشعل جزاه الله خير والله يكثر من امثاله
(0)
(0)
06/03/2010 في 11:25 ص[3] رابط التعليق
الحمدلله على سلامة اخوي عبدالعزيز واخي بندر فرحان
الحمد لله على كل حال
ومايشوفون شر
يارب والله يتمم على خير العمليه وقوم اخونا الغالي علينا
بالصحه والعافيه واللهم اشفي مرضاهم وعافهم
مايشوف شر
واشكرك يا بو منسي على البادرة الغير مستغربة
فانت للاخلاق عنوان وللتواضع هرم ونجم يقتدى به
تقبل مرور
تحياتي للجميع وزوار صحيفة الخرج الكرام ،،
(0)
(0)
06/03/2010 في 11:44 ص[3] رابط التعليق
الله يجزاه خير ويبيض وجهه دنيا واخره ،،،
اتمني من الناس الي توصل للمحافظ ان يوصلون له الخبر ويتم تكرميه ماديا ومعنويا لتكون دافع له ولاخوانه المسلمين لفعل الخير ،،،،:cool: 😎 😎 😎 😎
(0)
(0)
06/03/2010 في 12:31 م[3] رابط التعليق
الله يجزااهـ خير .. هذا العمل الذي سيبقى له إلى يوم القيامه
وبالنسبة للاخ اللي يقول الناس تبيع الكليه بـ 200 الف
اقوله ترا الدراهم تروح وتجي والصحه تروح ماتجي الا بأمر من رب العالمين
(0)
(0)
06/03/2010 في 12:33 م[3] رابط التعليق
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
كفوووووووووووووو والله أنك كفوووووووووو
مو حيالله واحد يسووووووووويهـــــــــــــــــــــا
بعدين أبومزكي : راسب بالإملاء :lool:
(0)
(0)
06/03/2010 في 12:34 م[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير ويطول عمرك أنت و ولد إخوك
و يكثر من أمثالك
(0)
(0)
06/03/2010 في 12:43 م[3] رابط التعليق
شيء لايستغرب على هذه العائلة المعطاة فقبلهم جدهم الذي اعطى للقبيلة عمره ووقته وكل جهده والان نرى من ابنائه من يعطي ويمنح ويبذل الخير
(0)
(0)
06/03/2010 في 1:15 م[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير ياأخ عبدالعزيز ويكثر من امثالك الطيبين ويجعله بميزان حسناتك ويرزقك من حيث لاتحتسب “آمين يارب”
(0)
(0)
06/03/2010 في 3:24 م[3] رابط التعليق
نشكرللاخ عبدالعزيز منسي الرفدي العنزي على هذا الموقف الانساني النبيل ونسال الله ان يجزيه خير الجزاء وفي ميزان حسناته يوم الدين ويدفع عنه البلاء في الحياة الدنيا.
كما نشكر لاهالي حي الخالدية ارتباطهم ولحمتهم كباقي احياء المحافظة والبلاد الااتهم عبرو عنها في هذا التكريم .
كما نشكر لصحيفة الخرج اليوم تفاعلهم ومشاركتهم في تغطية الخبر وعلى راسهم الاخ مازن العسرج الذي نسال الله ان لايحرمه الاجر والعاملين في الصحيفة .
اما مطالبة خطيب الجامع الشيخ سويعد ان يكرم على مستوى المحافظة اقول ان حصل سيكون دافع وتشجيع لمن اراد ان يتبرع او يقدم على اي عمل خيري .
ونسال الله للجميع التوفيق.
عبد الله الدهمشي
السبت 20-3-1431هـ
(0)
(0)
06/03/2010 في 3:39 م[3] رابط التعليق
الحمد لله على سلامتك اخوى عبدالعزيز وهذا يدل على تقاه ومحبتك لابن أخيك واجعلها فى ميزان حسناتك القليل يتبرع بكليته يعطيه العافيه على مبادرته واطال الله فى عمره اللهم اًمين
(0)
(0)
06/03/2010 في 4:11 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خير ياعبدالعزيز
وجعل ما قمت به في ميزان حسناتك
(0)
(0)
06/03/2010 في 4:16 م[3] رابط التعليق
مـــو غريبـــة عليــــك يابو منســـــــــي
اللـــــــــه يكــــتـــب فيك الاجـــر والثواب من اللـــه
اللــــه يجزاكـ خيــــــــــــــــــــــــــر ………………………………….
(0)
(0)
06/03/2010 في 6:43 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خير يا عبدالعزيز
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
(0)
(0)
06/03/2010 في 4:33 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر الاخ عبدالعزيز على ما قدمه للابن بندر
واسال الله ان يجعلها في موزاين حساناته
واشكر الاخت الشيخه ام بندر (( منوه ))
على تربيتها الابنائها على التربيه الاسلاميه والاخلاق الحميده
والكل يشيد بافعالك الخيريه .. ومحاضراتك الدينيه
وسلمتي للدين وللوطن
وحقا ان صوتك شادي وقد سمعت الاناشيد الاسلاميه في الزواجات الخاصه بكم
واسال الله ان يطيل عمرك وتدومي لنا وللاسلام
وان يقر عينيك با ابنائك….
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(0)
(0)
06/03/2010 في 5:15 م[3] رابط التعليق
الله يجزاك الف خير يا بو منسي
وان شاء الله ما لك الا الاجر العظيم
وانت علمك طيب وما نقول الى بيض والله وجهك
على التبرع العظيم والمعروف الذي لا ينسى طول الحياه
(0)
(0)
06/03/2010 في 5:17 م[3] رابط التعليق
الله يجزاه كل خير ومثل هذه المواقف ما تستغرب على أبناء تربوا على الأخلاق ومساعدة الآخرين ونسأل الله لعبدالعزيز الأجر والمثوبة ولبندر الشفاء والصحة والعافية وتذكرت في هذه المناسبة أبيات عن التبرع لأن التبرع بالكلية مثل التبرع بالدم قال الشاعر :
لا هنت يا شخص تبرعت بالدم
وانقذت نفس على حافة الموت
عساك عن ميلات الايام تسلم
وتلقى جزاها عند من قدر القوت
اسرعت في نجدة مريض تحطم
ولبيت دعوة طايح يرفع الصوت
اخوانك اللي تعتزي بك وتزهم
وصلت حبل للأمل كان مبتوت
ومن كان ذا طبعه فلا اظن يندم
يعوض المفقود كاس من التوت
(0)
(0)
06/03/2010 في 5:21 م[3] رابط التعليق
بيض الله وجهك ياعبد العزيز وكفووووووووو
الله يجعلها من موازيين حسناتك
فقدناك ايام الاختبارات وندعيلك من قلوبنا ابو منسي
ونشوفك علي خير
(0)
(0)
06/03/2010 في 5:21 م[3] رابط التعليق
ما قام به المتبرع تجاه أبن أخيه هو أمر طبيعي كونهم من أسره واحده وهناك حالات مماثله
لكن لو كان التبرع لشخص لا تربطه به صلة رحم لأختلف الموقف
وأصبحت البادرة أمراً يستحق الاشادة والتكريم
(0)
(0)
06/03/2010 في 6:02 م[3] رابط التعليق
يعطيك العافيه ويجزاك الله اف خير
والله يجعلها في موازين حسناتك
(0)
(0)
06/03/2010 في 6:35 م[3] رابط التعليق
أنت الذي من كنوز العـز تسقيني
كأس الوفاءِ بماء الطيب والكــرمُ
أنت الذي من أولى الألباب احسبه
محبب الطبع بالأخــلاق ملــتزمُ
إن كان حقاً على الآلاء نذكـرها
فإنني من خطاك اليوم أغتنــــمُ
يا من إذا غاب عني حين اذكـره
تساقُط الدمع بالخدين يــزدحـمُ
مو غريبة عليك يا ابو منسي رجل ابن رجل
والف لاباس عليك يا ابو فرحان طهور ان شالله
اخوكم وزميل الدراسه صآلح القرني .
(0)
(0)
06/03/2010 في 7:08 م[3] رابط التعليق
الحمدلله على السلامه الله يكثر من امثالك……….. الأخ عبدالله اليحيا انت اللي كنت مساعد مدير مستشفى الملك خالد سابقأ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(0)
(0)
06/03/2010 في 7:17 م[3] رابط التعليق
الله يوفقك ويسددخطاك ويجعل لك في كل خطوة سلامة
(0)
(0)
06/03/2010 في 7:53 م[3] رابط التعليق
والله اخذت الاجر وقل من يفعل فعلتك
(0)
(0)
06/03/2010 في 9:58 م[3] رابط التعليق
الحمد لله رب العالمين
وجزااااااااااااااك ربي يا عبد العزيز خير الجزاء واعظم لك الاجر والمثوبه
كفوووووووووووووو 😎 😎 😎 😎 😎 😎
واسأل ان يفرحنا بعوده بندر معافا سايما بإذن الله
والحمد لله رب العالمين
(0)
(0)
07/03/2010 في 5:34 ص[3] رابط التعليق
هكذا الرجال حين تعدهم
ما فعله الأخ عبد العزيز يدل على شجاعته وحبه للخير
بيض الله وجهك ومتعك الله بالصحة والعافية
الأخ بندر ما فعله عمك يدل على حبه لك ويدل أيضا مساعدتك لوجه الله
ما فعله يعد نادرا في وقتنا ولكن موقف تتجلى به المروءة والتضحية
نتمنى لهما الصحة والعافية
جزاك الله خير الجزاء وكثّر الله من أمثااااالك
(0)
(0)
06/03/2010 في 11:17 م[3] رابط التعليق
أولآ الحمد لله على سلامتهم .
ثانيآ ودي أعرف هلا الصحيفه ملك لواحد عنزي والأ لأهالي الخرج لأن أغلب ما أشوف المقالات المكتوبه فيها تخص قبيلة عنزه فما أدري وش السالفه بالضبط .
وتقبلو مروري ………………………….
أخوكم أبوفتون
(0)
(0)
07/03/2010 في 12:47 ص[3] رابط التعليق
الللة يعطايك العافية
وأنشاللة تلقاه في الأخراه
ويطول في عمرك عبدالعزيز
(0)
(0)
07/03/2010 في 1:52 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خير على هذا الموقف
وحمداً لله على السلامة ونجاح العملية
وماهي غريبه من ابو منسي
وعذرني من القصور 😉 😎
(0)
(0)
07/03/2010 في 6:09 ص[3] رابط التعليق
بيض الله وجهك يأبو منسي
تستاهل والله كل خير
فعلك هذا . . قليل اللي يسويه
والله لو يكرمونك من اليوم لين بكره
ما يردون لك جزء من جميلك اللي سويه
الله لا يحرمك الأجر. . . . . آمين
(0)
(0)
07/03/2010 في 6:29 ص[3] رابط التعليق
نشكر الله عز وجل على نعمتة ونشكر الاخ عبدالعزيز على مافعله تجاه ابن اخيه وهذا يدل عاى الانسانيه القويه وانه فعل ذلك لوجه الله ولي ماعانه ابن الاخ سالين الله عز وجل اشفاء مرضانا ومرضا المسلمين وفقكم الله لمايحب ويرضى
اخوك ابو مزكي
(0)
(0)
07/03/2010 في 6:53 ص[3] رابط التعليق
جزاك ربي خيراً كثيراً
(0)
(0)
07/03/2010 في 8:13 ص[3] رابط التعليق
اسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتك ..
وهذه العمل البطولي لايفعله الأبطال وهم قله ..
وانت من عايله طيبه ومعروفه بفعل الطيب تجاه الاخرين ولاهو مستغرب عليك ..
امثال جدك عبيد – رحمه الله – ياكم أدخل السرور والفرح على اكثر من شخص ولايرجوا جزاء ولاشكورا . . الا من خالقه وكذلك اولاده من بعده .. . .
(0)
(0)
07/03/2010 في 8:40 ص[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير ويجعل مافعلته في ميزان حسناتك..
اللـــــــــه يكــــتـــب لك الاجـــر والثواب
وشي ماهو بمستغرب عليك
(0)
(0)
07/03/2010 في 10:48 ص[3] رابط التعليق
الاخ العزيز ابو فتون هذه الصحيفة ملك لكافة اهل الخرج لاتميز احدا عن احد فهانحن فيها نرى ونقرأعن كل مايخص أبناء المحافظة من أفراح وأتراح ومناسباتعامة وخاصة فالاولى بك اخي ان تمد نظرك لابعد من هذا وقبيلتي في غنى عما تقول
(0)
(0)
07/03/2010 في 11:28 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خير على هذا الموقف
وحمداً لله على السلامة ونجاح العملية
الله يوفقك يا ابو منسي ويقومك بسلامه يا ابو فرحان
(0)
(0)
07/03/2010 في 11:55 ص[3] رابط التعليق
جزاااااااك الله الف
والله يجعلها من موازين حسناتك
(0)
(0)
07/03/2010 في 2:00 م[3] رابط التعليق
الله يجزاك كل خير اخوي عبدالعزيز وهذا الشي ليس بغريب على ابن من ابناء الاسلام00
———————————————————————-
اما بالنسبه للي داخلين يردون او بالاصح يعلقون ويفتنون اقول ركدو عقولكم على الصحيح واتركو الفتن عنكم الله يهديكم0
اجعلونا نرتقى للاعلى ونترك عننا التفاهات00
الصحيفه نعرفها كلنا انها تمضي في طرح كل ماهو متعلق بمحافظتنا الغاليه وليس لها اي ميول رياضي او قبيلي0
——————————————————————–
اما بالنسبه لتكريم عبدالعزيز من المحافظه صدقوني ليس بمنطق لانه ولله الحمد كسب الاجر وهو الاهم عند رب العالمين00
——————————————————————
صحيفة الخرج اليوم انتم العين الاساسيه للمواطن والمسئول في تقاريركم 0
الى الامام ياصحيفتنا العزيزه واتركي من ينتقد بغير بعلم خلف ظهرك00
تقبلو خالص ودي 00
اخوكم \حمدان العنزي
(0)
(0)
07/03/2010 في 3:15 م[3] رابط التعليق
جزاك الله خير يابو منسي على تبرعك وان يجعل هذا العمل في موازين حسناتك
بعدين عملك الي سويته عمل بطولي كفو ياشنب … وعسى الله ان يكتبلك الأجر..
ويمدكم بالصحه والعافيه انت وبندر,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
(0)
(0)
07/03/2010 في 7:26 م[3] رابط التعليق
جزاءك الله الف خير وبيض الله وجهك يا عبد العزيز وجعله في ميزان حسانتك ويشفي ابن اخوك والمسلمين اجمعين,,,
(0)
(0)
07/03/2010 في 7:31 م[3] رابط التعليق
الحمدلله على النجاح والتيسير
(0)
(0)
07/03/2010 في 9:26 م[3] رابط التعليق
ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا
الله يجزيك الفردوس الآعلى ويرحم من أحسنو تربيتك ويعافي ولد أخوك
(0)
(0)
07/03/2010 في 10:05 م[3] رابط التعليق
الحمد لله على سلامتك اخوي عبدالعزيز وهذ في ميزان حسناتك والله يعطيك الصحه والعافيه انت ولد اخوك والله يوفقك اخوك ابراهيم بن سعد السعيدي
(0)
(0)
08/03/2010 في 1:58 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله الف خير
والله يوفقك انشاء الله دنيا واخرة
ويجعلها في ميزان حسناتك
(0)
(0)
08/03/2010 في 5:33 م[3] رابط التعليق
الحمدلله على السلامه يابو فرحان:cool: نتمنى لك صحة طول العمر انشاءالله
(0)
(0)
08/03/2010 في 5:42 م[3] رابط التعليق
الحمد لله على السلامه يااخ عبدالعزيز وبيض الله وجهك بماسويته وياليت بعض الناس يتقيدون بك وجزاك الله الللللف خير:lool: :lool: :lool:
(0)
(0)
09/03/2010 في 5:15 ص[3] رابط التعليق
الحمد على السلامه وياالوافي ماتبيع مخك بريالين 😀
(0)
(0)
10/03/2010 في 5:41 ص[3] رابط التعليق
ينطيـُكـ العافيـه ياعبدالعزيز … عملك هذآ وافي في زمن قـل فيه الوفـُى
هذآ حصآد عبيد مطلق الرفدي .. هو صحيح انـه لقى وجـه ربـه بس يبقى الامـل في عياله .. وآخير بتحصلها قدامك يابو منسـي …
يآصديقة ام بندر مكان لها دآعي انك تقولين اسم ام بندر .. وياعبد الحميد شنو الي كفو ياشنب .. تعزز انت … انت يالوافي تدور الفلوس شكلك تبي تبيع نفسك ىخرتها بعدين مايحصلون شي يصلون عليه فيك آذا اتوفيت .. عـيب !!
تقبلــو مروري …
(0)
(0)
10/03/2010 في 10:17 م[3] رابط التعليق
جزاك الله ألــــــف خير وبارك الله فيك
وكثر الله من أمثالك
ونسأل الله العظيم أن يجعل عملك هذا في موازين حسناتك
.
.
وأدام الله عليك العافية بطول عمر وحسن عمل.. أمين ياحي ياقيوم
.
.
.
.
محبك وأخوك أيام المدينة المنورة/ عبدالرحمن بن ناصر الحسين
(0)
(0)
11/03/2010 في 11:31 ص[3] رابط التعليق
الله يجزاك خير ويكفر عن ذنوبك وجعله تكفير لك يابو منسي ويجعل هذا العمل خلاص لوجه الله ويغفر ذنوبك انه سميع مجيب
(0)
(0)
26/03/2010 في 2:36 ص[3] رابط التعليق
اسال الكريم ان يجعل ما قدمته خالصا لوجهه الكريم ومن احيأ الناس فكأنما أحيا الناس جميعاوجزاك ربي الجنة
(0)
(0)
02/06/2010 في 11:19 ص[3] رابط التعليق
كفووو تستاهل أكثر من هذا ياعبد العزيز
وإلي سويته ماراح يضيع وعملك في ميزان حسناتكـ
الوافي الهديه موفلوس الهديه هديه القلب
مع فائق أحترامي لكم // أخوكم بوعلي :rolleyes:
(0)
(0)
02/07/2010 في 8:43 ص[3] رابط التعليق
جــًـزأإكـَ ـآللهـَ ـآلفَ خــيَـرـرَ ـآخويَ عـِزوزَ
وـآلحمدَ للهـَ علىَ سـلآمة خــيــؤ بــنـدرَ
(0)
(0)
02/07/2010 في 8:44 ص[3] رابط التعليق
جزاك الله خير
(0)
(0)
05/08/2010 في 8:19 م[3] رابط التعليق
يالوقي هذي مهي غريبه على الويلن نرخصله اثمين الو كان غالي
وهذ مهو مثلكم يبيع اخوه من اجل المال
هذ من شيوخ قوم الجت اصمايل
(0)
(0)
22/10/2010 في 6:06 م[3] رابط التعليق
الله يعطيه العااااافيه والصحة….
ماااقصر ورااايته بيضاااء…
ويجعلهاا في موااازين حسناااته….
(0)
(0)
14/04/2012 في 6:09 م[3] رابط التعليق
الله يديم عليك الصحه والعافيه
ي
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(0)
Hacker Arabs.Custodian of Islam
08/11/2017 في 8:19 ص[3] رابط التعليق
يالله ياعبدالعزيز مادري حالين حي او ميت اسال الله العظيم ان يحفظك ويردك سالم الى ارض الوطن واذ انت ميت اسال الله ان يرحمك ويغفرلك ويعفوعنك ويدخلك الجنه من غير حساب اللهم امين
19/2/1439 الاربعاء
(0)
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