أعلن فرع المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم بمحافظة الخرج عن بداية التسجيل في مدرسة سعد بن معاذ لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالسيح اعتبارًا من مغرب يوم الأحد 7/3/1431 هـ ، وهي أول مدرسة مسائية مجانية لتعليم القرآن الكريم وعلومه للكبار بالمحافظة، وجدير بالذكر أن الدراسة لمدة سنتين دراسيتين، يمنح بعدها الدارس دبلومًا شرعيًا معتمدًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
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دبلوم شرعي في محافظة الخرج
دبلوم شرعي في محافظة الخرج
محمد الوبران :
أعلن فرع المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم بمحافظة الخرج عن بداية التسجيل في مدرسة سعد بن معاذ لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالسيح اعتبارًا من مغرب يوم الأحد 7/3/1431 هـ ، وهي أول مدرسة مسائية مجانية لتعليم القرآن الكريم وعلومه للكبار بالمحافظة، وجدير بالذكر أن الدراسة لمدة سنتين دراسيتين، يمنح بعدها الدارس دبلومًا شرعيًا معتمدًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
أعلن فرع المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم بمحافظة الخرج عن بداية التسجيل في مدرسة سعد بن معاذ لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالسيح اعتبارًا من مغرب يوم الأحد 7/3/1431 هـ ، وهي أول مدرسة مسائية مجانية لتعليم القرآن الكريم وعلومه للكبار بالمحافظة، وجدير بالذكر أن الدراسة لمدة سنتين دراسيتين، يمنح بعدها الدارس دبلومًا شرعيًا معتمدًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
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التعليقات 6
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14/02/2010 في 1:07 ص[3] رابط التعليق
والبنات مالهم رب
ترى حتى حنا ودنا نتعلم قران وتاخذ شهاده مجازه
بالتوفيق للجميع
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14/02/2010 في 4:25 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب هل مطلوب شهادة ثانوي
الرجاااااااااء الرد ممن عنده علم
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14/02/2010 في 5:37 م[3] رابط التعليق
خلي الشباب يتوظفون أول وانتم اجلسوا في البيوت علشان يجى الشاب ويخطبك ويقدر يقوم فيك وانت معززه مكرمه 😀 😀 😀 😎
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14/02/2010 في 10:30 م[3] رابط التعليق
من قال أن البنات مالهم شئ . فيه دار ومركز البشائر النسائي . اقرأي البنر المكتوب في الصحيفة على اليمين .
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20/02/2010 في 5:31 م[3] رابط التعليق
جزاء الله صاحب الفكرة والقائمين على هذا المشروع خير الجزاء وجعله الله في ميزان
حسناتهم ، وأسأل الله ان ينفع به الإسلام والمسلمين . 😉
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ابراهيم
08/02/2017 في 10:49 م[3] رابط التعليق
شروطهم الثانويه العامه و ما فوق.
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