تلقت شرطة محافظة الخرج عدداً من البلاغات يفيد أصحابها بتعرض منازلهم للسرقة، وعلى الفور تم إعداد خطة شاملة لكشف هوية الجناة، والمسارعة في القبض عليهم؛ تمثلت في وضع جميع المشبوهين وأرباب السوابق قيد المراقبة اللصيقة والرصد التام لكافة تحركاتهم، والاستعانة بالمصادر السرية، وقد أظهرت المعلومات التي تم جمعها عن تركز الشبهات في مجموعة أشخاص تم القبض عليهم تباعاً في عدة كمائن، وهم ثمانية سعوديين وسوداني، أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث.
التحقيقات الأولية أسفرت عن اعترافهم بسرقة ثلاثة عشر منزلاً، وتكسير ثماني سيارات، وسرقة محلين تجاريين، وتركزت معظم الجرائم في أحياء شمال مدينة الرياض، وقد وضحوا دور كل منهم في التنفيذ، وأسلوب اقتسام المبالغ التي تحصلوا عليها من السرقة، واستطاعوا الدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها وتبين مطابقتها للواقع.
شرطة منطقة الرياض لا تزال تجري تحقيقاتها بتوسع مع الجناة للكشف عن المزيد من السرقات التي قاموا بها بنفس الأسلوب الإجرامي؛ وكذلك لمعرفة ما إذا كانت لهم أنشطة إجرامية أخرى، وستتم إحالتهم إلى القضاء المختص حال استكمال الإجراءات النظامية.
التعليقات 1
اسامه
04/02/2017 في 8:42 ص[3] رابط التعليق
نطالب بتفعيل عقوبه قطع اليد الشرعيه و امام الناس ليكونوا عبره لمن لا يعتبر
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