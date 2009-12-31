احتفل الشاب ناصر بن عبدالله القصمول بزواجه على كريمة مبارك بن عبدالعزيز الموسى مساء أمس الأربعاء 13/1/1431هـ. وقد حضر الحفل عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريس متمنين له حياة زوجية سعيدة .
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احتفل الشاب ناصر بن عبدالله القصمول بزواجه على كريمة مبارك بن عبدالعزيز الموسى مساء أمس الأربعاء 13/1/1431هـ. وقد حضر الحفل عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريس متمنين له حياة زوجية سعيدة .
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التعليقات 27
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31/12/2009 في 10:09 م[3] رابط التعليق
الله الله يآبوقصصصص
رآح توحشنآآآ يآقلب
نصيحه لاتترك التمارين مع ابونفس والعيآل
وعقبآلنآإ
< مظبط ابوقصص في ليلة الزواج بآلخوووفيـه على قولت ............... ) 😀
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31/12/2009 في 4:06 ص[3] رابط التعليق
اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما في خير
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31/12/2009 في 6:02 ص[3] رابط التعليق
الف الف مبروك استاذ ناصر واسال الله لك ولجميع المسلمين التوفيق والسعادة والسرور وأدعوه ان يهب لك الذرية الصالحة انه سميع مجيب
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31/12/2009 في 7:07 ص[3] رابط التعليق
ألف مبروك يا أبو عبدالله
الحقيقة أني فرحت جدا أول ما قرأت الخبر وشفت صورتك
صراحة شخصية
وعسى الله يوفقك
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
أخوك المحب من ماليزيا:
أبو ريان
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31/12/2009 في 9:06 ص[3] رابط التعليق
الف مبرووووووووووك يابو عبدالله
كم فرحناااااااا يابو عبدالله البارحه بمشاركنك
ونسال الله ان يسعدكم في الدارين ويؤلف بينكم
الله اكبر يابو قص صرت رب اسره الله يادنيااااا:D 😀 😀 😀
شكرا للمصور المبدع والرجل الاعلامي مازن العسرج على هذه التغطيه
من عريس فريق المحبه القادم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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31/12/2009 في 8:30 م[3] رابط التعليق
الف مبروكـ آخ ناصر الزوااج
وعقبال ان شاء الله الحياه الزوجيه السعيده .
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31/12/2009 في 11:52 م[3] رابط التعليق
مبروك أخوي ناصر وعقبال الذرية الصــالحة:lool: :lool:
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01/01/2010 في 10:15 ص[3] رابط التعليق
ألف ألف ألف مبرووووووك للأخ ناصر القصمول
الله يوفقك ويرزقك حياة زوجية سعيدة وهادئة وذرية صالحة إن شاء الله
شكلك ماراح تلعب مرة ثانية مع منتخب الكلية:D
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01/01/2010 في 3:19 م[3] رابط التعليق
الف الف الف مبروك الله يوفقك ابو عبدالله 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
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01/01/2010 في 3:21 م[3] رابط التعليق
مبروك مليون
وفقك الله دنيا واخره
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02/01/2010 في 9:30 ص[3] رابط التعليق
ألف ألف ألف مبرووووووك للأخ ناصر القصمول
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02/01/2010 في 10:45 م[3] رابط التعليق
اللهم إني ادعوك باسمك الأجل الأعز…
وادعوك اللهم باسمك الأحد الصمد…
وادعوك اللهم باسمك العظيم الوتر..وادعوك اللهم باسمك الكبير المتعال
الذي ملأ الأركان…
ان توفقه في زواجه وان يرزقه بالذرية الصالحة
وان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه…ونور بصره…وجلاء حزنه وذهاب همه…
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03/01/2010 في 7:06 م[3] رابط التعليق
ياروحي يا هل اليمامه ..
مبروك مع انك ماعزمتني بس الله يوفقك وانا اللي يحبني لا يعزمني ماحب العروس ههههههههه
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03/01/2010 في 10:25 م[3] رابط التعليق
على البركه ياحلووو
الله يذكرك يالخير يابو قص !!:D
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04/01/2010 في 12:56 م[3] رابط التعليق
الله يوفقك ويسعدك ويرزق الي باقي ماتزوجووووووو2
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07/01/2010 في 11:03 ص[3] رابط التعليق
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير
الف الف الف مبروك
جعل ايامك كلها عسل
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07/01/2010 في 7:02 م[3] رابط التعليق
الف مبروووك للعريس ونتمنا لك التوفيق ,,,,,
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07/01/2010 في 8:52 م[3] رابط التعليق
مبروووووووك يابوعبدالله والله يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة وعقبال اللي ماتزوجوا
:lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool: :lool:
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07/01/2010 في 11:00 م[3] رابط التعليق
الف مبروك لأبو قصمول والله يوفقه ان شا الله
وان شا الله يتربي بعزه
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07/01/2010 في 11:03 م[3] رابط التعليق
الف مبروك لأبو قصمول والله يوفقه ان شا الله
وان شا الله يتربي بعزه
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09/01/2010 في 2:52 م[3] رابط التعليق
الف الف مبروك واتمنى لك التوفيق
ياليتك جيتنا في تونس تقضي شهر العسل
و
الله يوفقك ويرزقك الذريه الصالحه…
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09/01/2010 في 2:55 م[3] رابط التعليق
الف الف مبرووكـ والله يوفقك ويـسعدك
ياليتك جيتنا تقضي شهر العسل في تونس
و
والله يرزقك الذريه الصالحه
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30/01/2010 في 7:55 م[3] رابط التعليق
الف الف الف مبروك ياناصر والله يوفقك ويسعدك دنيا واخره
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30/01/2010 في 7:50 م[3] رابط التعليق
الف الف الف مبروك الزواج وعقبال الذريه الصالحه:cool: 😎 😎 😎
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11/01/2011 في 6:22 م[3] رابط التعليق
الف مبروووك ترليون مبرووك
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمعا بينكما بخير !!!
😎 ;( 😉 😮
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31/01/2012 في 9:32 ص[3] رابط التعليق
الف مبروك
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Yasser
25/08/2017 في 5:45 م[3] رابط التعليق
ناصر القصمول متوسطة الرازي ؟؟؟؟؟
مستححححححيل ياااا الله يالدنيا
ناصر القصمول – احمد السحيمي – الدب الغامدي والله ما اذكر اسمه كانوا شله مايفترقون
يا ربي توفقه و تستر عليه بستره و ترزقه الذرية الصالحة اللي تعينه على طاعته
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