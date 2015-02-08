انتقل إلى رحمة الله سعد بن محمد بن سعد الحنتوش، وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد بعد صلاة العصر بجامع الملك عبدالعزيز والدفن بمقبرة السلمية، فيما سيكون العزاء في منزل والده بالسلمية
رحمه الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.
و الخرج اليوم تقدم أحرى التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد وأن ويلهمهم الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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سعد بن محمد الحنتوش في ذمة الله
سعد بن محمد الحنتوش في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله سعد بن محمد بن سعد الحنتوش، وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد بعد صلاة العصر بجامع الملك عبدالعزيز والدفن بمقبرة السلمية، فيما سيكون العزاء في منزل والده بالسلمية
انتقل إلى رحمة الله سعد بن محمد بن سعد الحنتوش، وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد بعد صلاة العصر بجامع الملك عبدالعزيز والدفن بمقبرة السلمية، فيما سيكون العزاء في منزل والده بالسلمية
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التعليقات 1
عبدالعزيز
31/12/2016 في 10:42 م[3] رابط التعليق
مانسيتك ياتاج راسي
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