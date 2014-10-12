رزق الوهاب سبحانه صباح عيد الاضحى المبارك (مولودة) للأستاذ مبارك عوض آل قفلة ، وقد اتفق وحرمه على تسميتها (فوزية) جعلها الله من مواليد السعادة والصلاح والخرج اليوم تبارك لأبي عوض المولودة وألف ألف مبروك.
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التعليقات 1
نوفل الراجحي
22/03/2017 في 1:06 ص[3] رابط التعليق
الله يحفظها ويجعلها من حفاظ كتاب الله .. يستاهل ابوفوزيه
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