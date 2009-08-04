اعلنت مدينة الملك فهد الطبية ممثلة بالإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب عن فتح باب القبول للرجال في برنامج تقنية فصاد (سحب) الدم وذلك لخريجي الثانوية العامة (علمي) بتقدير جيد على الأقل.
وسوف يكون التقديم ما بين الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى صلاة الظهر في قسم التدريب الاكلينكي (شقة 17) الشئون الأكاديمية والتدريب بمدينة الملك فهد الطبية وسيكون آخر يوم للتسجيل بتاريخ 5/9/1430هـ .
شروط القبول:
الجنسيه السعودية
أن يكون حاصلا على الثانوية العامة \”علمي\” بتقدير جيد على الأقل
ألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 3 سنوات
اجتياز اختبار اللغة الانجليزية والفحص الطبي
الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتيه باللغتين العربية والإنجليزية
صورتين شخصيتين ملونتين
صورتين من باقة الأحوال
صورتين من شهادة الثانوية وصورتين من شهادة حسن السيرة
مع إحضار الأصول للمطابقة
ولمزيد من الاستفسار الرجاء الاتصال على الرقم (2889999) تحويلة (3407)
التعليقات 4
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04/08/2009 في 4:47 م[3] رابط التعليق
أين مكــآن التقديم في الخرج ولا الريـآض
يعطيك العافيه على الخبيرية
تحياتي
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05/08/2009 في 3:07 ص[3] رابط التعليق
مشاالله
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06/08/2009 في 4:11 ص[3] رابط التعليق
😮 ,والله ترى جيد وانصح اخواني المتخرجين بالجوى اليه;)
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20/11/2016 في 4:34 م[3] رابط التعليق
هل يوجد تقديم للطالبات؟
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