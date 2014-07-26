– أعراض السحر قريبه جداً من أعراض العين
– عدم الرضا بعطاء الله من أسباب الحسد
– اثر فيني تعامل الولدين مع ابنهم المصاب
– من علامات الشفاء انشراح الصدر
ضمن اهمتامات صحيفة الخرج اليوم بما يحتاجه المجتمع ويكثر في هذه الفترة الذهاب إلى الرقاة لطلب العلاج وبعد انتشار ظاهر المس والسحر في المجتمع ,قامت الخرج اليوم بلقاء بأحد المشايخ المهتمين بهذا الجانب وهو الشيخ أحمد بن عبده العسيري نرحب بك ونبدأ معك بالسيرة الذاتية :
الشيخ أحمد بن عبده العسيري تلقيت العلم الشرعي على يد نخبة من علماء هذا البلد الطاهر منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله
من مؤلفاته العلميه:
- مخالفات نسائية.
– خطر السحر والسحرة.
– الرقية الشرعية من الكتاب والسنة.
– فأعلم أنه لا إله إلا الله.
– الأسرة ودورها في مواجهة التطرف والفكر المنحرف.
– مساهماته التربوية والتعليمية
– رعاية الاصدار الأول من المجلة الإعلامية.
– رعاية مسابقة وجادلهم بالتي هي أحسن
– رعاية الأسبوع الأمن الفكري.
محاضراته وندواته:
– محاضرة إنها الحقيقة
– محاضرة العلاج الشافي
– محاضرة دواء الأسرة في مواجهة التطرف والفكر المنحرف
ووجهنا له عدد من الأسئلة التي كان من أولها والذي نتمنى أن يعود بالنفع لما يخدم أهالي المحافظة الأوفياء ومتابعين الخرج اليوم :
س1/في البداية نود أن توضح لنا ما الفرق بين السحر و المس ؟
الفرق بين المس والسحر يتفقان من جهة أنهما من عمل الجن وتسلطه على الإنسان بإذن الله تعالى وقدره، وأنهما من الظلم الذي حرمه الله تعالى، وأن المصاب بهما مظلوم معتدى عليه مطلوب إعانته ونصره على من ظلمه.
ويختلفان من جهة، أن المس قد يكون من جهة الجن دون تدخل من الإنسان، فإن الجن قد يمس الإنسان بإذن الله تعالى وتقديره من باب ظلم الجن للإنس، وأما السحر فإنه لابد أن يكون مقصوداً متعمداً، وهذا يقع فيه إعانة من الشيطان للإنسان، فالساحر يستعين بالشيطان ليتم وقوع السحر، والشيطان يلبي رغبة الساحر، لقاء ما يقوم به من عبادة الجن والكفر بالله تعالى، وبهذا يحصل الفرق بين المس والسحر.
س2/ كيف لشخص أن يكتشف أنه مصاب بسحر أو الحسد و ليس المس؟
ليس من السهل الحكم على شخص ما بأنه مسحور لأن أعراض السحر قريبة جدا من أعراض العين ، وتتشابه مع أعراض المس بسبب وجود الإيذاء الشيطاني وسأذكر بعض الأعراض المشتركه , تغير مفاجئ في طباع المصاب من الحب إلى الكراهية ومن الصحة إلى المرض ومن العبادة إلى المعصية ومن الفرح والسرور إلى الحزن والضيق ومن الحلم إلى الغضب وإلى غير ذلك من أوامر الإيذاء وتفلت الشياطين ويكون في الغالب سريع الغضب والانفعال ويشعر المريض وكأنه مدفوعٌ بقول أو فعل بغير إرادته ، وغالباً ما يندم على ما فعل.
آلام في الأرحام عند النساء وآلم في أسفل الظهر وكثره النوم والتثاؤب والخمول ويُرى في عيني المريض بريقا زائداً وملحوظا وغالبا ما تجده لا يستطيع تركيز النظر في عين الراقي وقت الرقية ولكنة يميل بالنظر الى أعلى وإلى أسفل.
س3/ بماذا تعلقون على كثر الحسد في هالزمان ؟
كثره الحسد في هذه الأزمنه سببه هو عدم الرضاء بعطاء الله وقسمته بين عباده وتفضيل بعضهم على بعض وتمني زوال النعم بمجرد أنها أعطيت لأناس وهذا فضل من الله لهم ولكن الحاسد لا يفقه هذا فيؤذي المسلمين بقلبه وبعينه.
س4/ هل لعلاج الحسد او السحر له مده محددة ؟
أما مده علاج المصاب بالإمراض الروحيه كالعين والمس والسحر يحدده قرب المصاب من ربه وكثره الدعاء والصدقات فهذه القربات تعجل بالشفاء سريعا بإذن الله مع استخدام الماء المقري فيه والاغتسال بالسدر أحيانا وكذلك الزيت المقري فيه الرقيه الشرعيه .
س 5 / من خلال تجربتكم هل النساء هم اكثر عرضه ام الرجال ؟
لا فرق بين النساء والرجال في هذه الأمور فبمجرد ابتعاد أحدهما عن الطاعات والعبادات والتساهل بالصلوات والأذكار الشرعيه صار مكشوفا لتسلط الشياطين عليه فيبتلى بأحد هذه الإمراض الروحيه .
س 6 /شيخنا الكريم هل الرقيه الشرعية المسجلة و التي يسهل للجميع الحصول عليها من خلال التسجيلات الاسلامية تغني عن الذهاب لراقي ؟
سماع اشرطه الرقيه الشرعيه لا تغني عن الذهاب الى الراقي فبعض الحالات تحتاج الى تدخل خبير في التعامل مع بعض الحالات الصعبة كالمسوس او يصرع بين وقت وآخر.
س 8/ماهي دلاله الشفاء من العين او الخلاص منها وهل تنفك العين بموت العائن ؟
علامات الشفاء والاستفادة من الرقية: انشراح الصدر, اختفاء الأحلام المزعجة ، اختفاء التحرشات ، خفة في الجزء العلوي من الجسم ، والتحسن العضوي ,هدوء النفس واختفاء القلق و الحزن ، القدرة على أداء العبادات بشكل أفضل (ذكرها على سبيل المثال لا الحصر).
س 9/ هل من الممكن أن تتسبب العين أو الحسد بأمراض عضوية خطيرة ؟
لا بد من اهتمام المعالج اهتماما شديدا بقضية هامة وخطيرة تتعلق بظهور بوادر الإصابة بالعين لبعض الحالات المرضية مع أن الحالة تعاني أصلا من مرض عضوي معين ، وهذه الأمراض قد تكون ناتجة عن أسباب عضوية بحته وقد تكون نتيجة التعرض للإصابة بالعين والحسد ، ومن هنا كان لا بد للمعالج من الاهتمام بناحية الرقية الشرعية فقط دون التدخل في القضايا الطبية لأن هذا الأمر يدخل ضمن نطاق الأمور الغيبية التي تخفى على المعالج ، فلا نستطيع القول أن كل حالة مرضية تعاني من مرض السرطان كانت بسبب التعرض للإصابة بالعين والحسد .
س 10/ ماهي الطريقة الصحيحة لأخذ الأثر من العائن ؟
إذا عرف العائن يغتسل للمعيون يؤتى بقدح من ماء فيدخل يده في القدح فيمضمض ويمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم يدخل بيده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين ثم يأخذ داخله إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة ولا يضع القدح حتى يخلو ” وفي رواية حسبته قال: وأمره فحسا منه حسوات ” يعني يشرب القليل منه”
س11/شيخنا نحن في أواخر عشر شهر الرحمة و المغفرة فما هي رسالتكم للمجتمع ؟
وتعاقبت الأشهر و تصرّم العام
ودار الزمان دورته وها نحن في شهر الصيام
شهر الذكر والقرآن شهر البر والإحسان
شهر الإرادة والصبر شهر الإفادة والأجر
شهر الطاعة والتعبد شهر القيام والتهجد
شهر صحة الأبدان شهر زيادة الإيمان ..
اللهم أعنا على صيامه وقيامه فينبغي لنا جميعا أن لا نفرط في هذا الشهر العظيم ونعمل فيه خير الأعمال.
س12/ هل لكم أن تذكرون لنا قصة قد أثرت بكم كثيراً و لا تزلون تتذكرها ؟
كثيره الحالات التي قرأت عليها ولازلت أذكرها وبعضها آثر فيني من خلال تعامل الوالدين مع ابنهم المصاب بهذه الأمراض بعد شفائه وتأثرهم من خلال الفرح ودموع الفرح .
في الختام لقائنا ما هي كلمتكم التي تختمون بها اللقاء عبر الخرج اليوم و لمن توجهونا ؟
أخيرا أوجه كلمة إلى وطني المملكة العربية السعودية مهما عددت خيراتك وذكرت فضائلك، لا أستطيع أن أوفيك حقك، فأنت منبع الإسلام ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ، ومنك خرجت جحافل النور لنشر رسالة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم- في أرجاء معموره ، ولازالت بفضل الله ثم بفضلهم مشاعل نور الإسلام ترفع في شتى بقاع الأرض ، فأنت يا وطني تتدفق منك ينابيع الخير في كل مكان ، وتتجه إليك أفئدة المسلمين في كل لحظة ، فيعجز لساني أن يحصي خيراتك وفضائلك ، وأفضالك على المسلمين.
فقلبي مُتيّم بحبك وحب كل من ساهم في لبنة بناء لك فأدعو الله لك مزيداً من الخير والسؤدد وأن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة عزيزة شامخة أبيه ، بقيادة رجل التطوير والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، ويديم على وطننا الأمن والأمان.
التعليقات 2
26/07/2014 في 8:45 م[3] رابط التعليق
حسافه مالك لا عنوان ولا مكان يا شيخ
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علي
18/07/2017 في 4:56 ص[3] رابط التعليق
الخرج -طريق الراشدية -في مجمع الاستراحات
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