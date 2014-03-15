[FONT=Tahoma]مركز ماي كار[/FONT]
للعناية بمظهر السيارة
الخرج – طريق الملك فهد – الصناعية الجديدة – بجوار محلات الاديترات
0558800941
0590055949
شعارنا الدقة والاخلاص
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تلميع جنوط
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التعليقات 3
16/03/2014 في 3:36 ص[3] رابط التعليق
صراحة مافي زي ….اللي على الستين في كل شي بضاعة متوفرة بانواعها وكل شي واقدم واحسن محل
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10/04/2014 في 7:41 م[3] رابط التعليق
والله حلوووو تلميع صح ؟؟؟؟؟
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عمر
11/07/2017 في 10:30 ص[3] رابط التعليق
طيب موتري فيه بقع الاسيد الحارق هل بتلميع يروح البقع الاسيد ؟ افيدونى الله يعطيكم العافيه
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