ابتدائي – متوسط – ثانوي
الادارة : 0115449954 – 0505100457 – فاكس : 0115449954
القسم الابتدائي : الخرج – حي المنتزه – شارع أبي دجانة – مقابل كلية المجتمع
ت : 0115470404
القسم المتوسط : الخرج – حي المنتزه – شارع ابي دجانة – بجوار كلية المجتمع
ت : 0115482231
القسم الثانوي : الخرج – حي الريان – شمال جامع العز بن عبدالسلام
ت : 0115493474
ثوابتنا :
* عقيدة إسلامية صحيحة
* المسؤلية
* حب الوطن
* العمل بروح الفريق
* الابداع
* التطوير المستمر
رؤيتنا :
يناء مدرسة الكترونية ذطية طالب نموذدي ومعلم ورائد وبيئة تربوية تعلمينية وتقنية الكترونية حديثة حديثة فعالة وشراكة تعاون مع التبيئة الداخلية والخارجية لتنشئة جيل مبدع واع لخدمة الوطن والمجتمع .
رسالتنا :
تربية وتعليم
تدريب وتعزي
تمنيه واكتشاف
ابداع وابتكار
مشاركة وتحفيز
أنشطة ومسابقات
قيادة وريادة
تفوق ونجاح
جيل قادر مؤهل
أهدافنا:
تحقيق مفهوم الجودة العالية للتعليم
اكتشاف الطلاب الموهوبين وتقديم الدعم الهم من برامج تربوية وإثرائيه
تطوير أسلوليب تعليم المهرات الأساسية لدى المتعلم (في القراءة والكتابة والؤياضات) ومهارات التفاعل الاجتماعي
إكساب المتعلم مهارات التفكير بكافة أنواعها كمهارة التفكير المنهجي
أكساب الطالب المهارات لاستخدام لاستخدام التقنية للوصول على مصادر المعلومات بنفسة
بناء الطالب جسمياً وعقلياً وخلقياً واجتماعياً وتمية نواحي الإبداع عند الموهوبين
تكوين المدرسة الذكية
مناهجنا:
للصف الأول الابتدائي (برنامج الإعدادي)
تعليم الحروف والكلمات وقراءة عناوبن الصحف
معرفة قواعد الرياضيات (الجمع والطرح والقسمة وحفظ جدول الضرب)
تعليم اللغة الانجليزية والتحدث بها بأحدث البرامج والأجهزة
التعرف على أجزاء الحاسب وتركيبة والكتابة علية
حفظ جزء عم وتعليم أحكام التجويد والتلاوة
نحن نمتلك:
مبني للصفوف الأولية وأخر للصفوف العليا.
معامل للغات تحفيظ القرآن يحتوي على أحدث التجهيزات.
معامل للحاسب الآلى مجهزه بأقوى البرامج التعليمية.
قاعة للعرض الجماعي.
قاعات مصادر التعليم مع سبورات ذكية SMART BOARD
فصول إلكترونية.
ملاعب وصالات رياضية وأنشطة متنوعة.
معالجة صعوبات التعلم بوجود متخصص وبرامج علاجية.
الخبراء والمتخصصون.
حافلات حديثة لنقل الطلاب
التعليقات 1
عبدالله
06/08/2017 في 2:33 م[3] رابط التعليق
رمز المدرسي حق ثانوية اجيال الفكر الأهلية المعتمد من الوزارة لاني بحثت عنه وليس موجود
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