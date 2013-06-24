يقدم الصندوق الخيري الاجتماعي يقدم منح دراسية مجانية بكالوريوس في جميع التخصصات مجانا لكل بنت وولد متخرجين من الثانوية من أبناء الأسر المحتاجة أو من يقل دخل معيلهم عن ٨ آلاف ريال ، وفي التخصصات : ( طب ، حاسب ، صيدلة ، ادارة ، فندقة ، هندسة ، حقوق ، تصميم أزياء ، ادارة مشاريع ، أشعة ) وأيضاً دبلومات في تخصصات واسعة منها ( شبكات حاسب آلي ، ملاحة بحرية ، صيانة حواسيب ،ادارة موانئ ، مراقبة سفن ، تقنية الجيولوجيا سكرتاريا طبية ، العناية بالشعر والبشرة والأزياء ) ويتكفل الصندوق الخيري بدفع كافة مبالغها للجامعات والكليات الأهلية .
إذا أردت التسجيل فقط قم بالاتصال بالهاتف المدون امام الجامعه او الكلية او المعهد في الصورة المرفقة .
التعليقات 1
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14/09/2017 في 7:36 م[3] رابط التعليق
مافي دبلومات لبنات جده ؟؟بدون رسوم
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