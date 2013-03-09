ضمن برامج إسطبل ومدرسة كرم الخيل للفروسية بمحافظة الخرج نظم الإسطبل فجر يوم الخميس الموافق 18/4/1434هـ سباق القدرة والتحمل الرابع لمسافة 40ك والذي أقيم شرق المحافظة بمشاركة العديد من الفرسان.
جرى السباق على مرحلتين 20ك لكل مرحلة يفصل بينهما الكشف على نبض وقوائم الحياد كما هو الحال في سباقات الاتحاد السعودية للفروسية .
وقد جاءت نتيجة السباق كالتالي:
الاول عبدالله بن دريبي الهواشلة الحصان/فزاع. نبضة/41
الثاني عبدالله الخريف الخيال شبير الحصان/شعلان. نبضة/63
الثالث عبدالرحمن الحويطان الخيال/مجاهد الحويطان . الحصان/شعلان. نبضة/49
وفي الختام نشكر جميع من ساهم في إنجاح السباق وإخراجه بالصورة الرائعة.
(ب)
التعليقات 2
09/03/2013 في 8:06 م[3] رابط التعليق
يستاهل ابن دريبي الفوز والف مبروووووك
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خيالة البلهاء
18/12/2017 في 10:39 ص[3] رابط التعليق
مبروك ل عبدالرحمن الحويطان وأبناءه
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