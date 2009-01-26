انتقل إلى رحمة الله ( إن شاء الله ) عتيق بن حمد الطليان وسوف يصلى عليه صلاة العصر اليوم الاثنين الموافق 29\\1\\1430هـ وسيدفن في مقبرة الثليماء .
رحمه الله رحمة واسعة وادخلة جناته و( الخرج اليوم ) آلمها الخبر إذ تعزي اخوته وابنائه فهد وعبد العزيز واحمد وبناته واقربائة .
التعليقات 4
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
26/01/2009 في 9:56 م[3] رابط التعليق
رحمه الله وغفر له
(0)
(0)
27/01/2009 في 5:32 ص[3] رابط التعليق
اللهم اغفرله ورحمه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله جنة الفردوس وجميع موتا المسلمين
(0)
(0)
04/07/2009 في 1:32 م[3] رابط التعليق
الله يرحمة ويغفر له ويسكة فسيح جناتة
(0)
(0)
حسن حُسين
07/02/2017 في 4:13 م[3] رابط التعليق
الله يرحمه ويغفر له والله يهدي حمد الطليان
(0)
(0)